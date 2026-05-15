Lhan è una bambina vietnamita dotata di un gruppo sanguigno molto raro, chiamato Aurum, che la rende un obiettivo prezioso per un potente signore del crimine thailandese. Quest'ultimo soffre di una malattia che richiede continue trasfusioni di sangue per sopravvivere. La narrazione si sviluppa tra scene di violenza e momenti di romanticismo, creando un intreccio atipico per un film d’azione. La storia si concentra sulle conseguenze di questa relazione complessa e sulle minacce che si profilano intorno alla giovane protagonista.

Lhan è una bambina di origini vietnamite, portatrice di un gruppo sanguigno rarissimo – il cosiddetto sangue Aurum – che la rende un bersaglio irrinunciabile per Pruek, potente signore del crimine thailandese affetto da una patologia che richiede trasfusioni regolari per garantirsi la sopravvivenza. Quando i suoi genitori vengono uccisi a sangue freddo da un cacciatore di taglie assoldato dal boss, Lhan viene salvata dal gruppo di killer noto come Casa 89, assassini professionisti guidati dall’enigmatico Poh. La protagonista di My dearest assassin viene accolta nella struttura operativa e cresciuta come fosse un membro della famiglia, stringendo un rapporto particolare di profonda amicizia con i coetanei M e Pran, quest’ultimo figlio del capo. 🔗 Leggi su Superguidatv.it

© Superguidatv.it - My dearest assassin: un atipico action-movie tra violenza e romanticismo – Recensione

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