Humint | uno spy-movie coreano tra azione e tradimenti – Recensione

Un film coreano che mescola azione e tradimenti, ambientato in una città russa di confine, mette in scena le tensioni tra traffico di droga, reti criminali e spionaggio. La narrazione si svolge tra le strade di una località strategica, dove le attività illecite si intrecciano con operazioni segrete. La pellicola presenta scene di suspense e colpi di scena legati a un mondo clandestino che si muove tra il traffico di esseri umani e le attività criminali transnazionali.

Vladivostok è una città russa di confine, dove le rotte commerciali si intrecciano con il traffico di droga e di esseri umani. Lì gli agenti di Seul e di Pyongyang si trovano a indagare nel medesimo sottobosco criminale gli uni all’oscuro degli altri, almeno inizialmente. Il manager del NIS Cho è ancora segnato dal fallimento di una precedente operazione costata la vita alla sua fonte. Il suo nuovo compito prevede di infiltrarsi servendosi come informatrice di Chae Seon-hwa, una donna nordcoreana che lavora in un ristorante controllato dalla criminalità organizzata locale. Sullo sfondo, il rappresentante del consolato nordcoreano Hwang Chi-sung lascia mano libera alla mafia locale in cambio di tangenti. 🔗 Leggi su Superguidatv.it

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