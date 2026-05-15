Arrivare a "L’isola che.c’è": di scena stasera e domani alle ore 21 e il 17 alle ore 17 il musical degli Amici della Musica scritto e diretto da Simona Bruni. Oltre sessanta fra cantanti e ballerini sono i protagonisti di questo musical sull’interrogativo: "Siamo tutti noi alla ricerca della nostra isola felice. ma riusciremo davvero a trovarla?". Ci racconta la stessa regista: "Il pubblico sarà trasportato dentro ad un racconto emozionante capace di far sorridere, riflettere e commuovere. Attori, cantanti e ballerini vi regaleranno un messaggio di speranza e di gioia di vivere perché anche quando tutto sembra perduto la vita ci sorprende sempre con una nuova possibilità: si chiama domani!". 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Musical "L’isola che... c’è". Attori, cantanti, ballerini

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