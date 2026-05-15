Nella zona di largo Giusso a Napoli si è verificata una rissa durante un evento di movida, portando le autorità a intervenire rapidamente. Per gestire meglio le manifestazioni di intrattenimento notturno, è in fase di sviluppo un’applicazione che permette di imporre divieti immediati. La Commissione Legalità e Sicurezza sta coordinando le attività per integrare questa soluzione tecnologica, al fine di prevenire ulteriori incidenti e garantire un controllo più tempestivo delle situazioni di disagio durante le serate.

Una app per regolare la movida partenopea. Sull’uso della tecnologia sta lavorando la Commissione Legalità e Sicurezza di via Verdi, per sciogliere il rompicapo del by-night. Un rebus che tra sentenze, ordinanze restrittive, diritti, proteste e risarcimenti, sta andando in scena da mesi nel capoluogo partenopeo. Proprio ieri, in proposito, si è svolta l’udienza al Tribunale Civile riguardo ai risarcimenti richiesti dai residenti di Vico Quercia a causa dell’inquinamento acustico. Nelle stesse ore, alla Commissione in via Verdi, hanno avuto luogo le audizioni dei giovani, in presenza anche dell’assessora alle Attività Produttive Teresa Armato. Il 21 toccherà all’incontro dei consiglieri con i residenti. 🔗 Leggi su Ilmattino.it

© Ilmattino.it - Movida a Napoli, rissa in largo Giusso: divieti ad horas tramite l?app

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