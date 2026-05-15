Monza si allaga la rotonda e si blocca il semaforo | traffico in tilt

Venerdì 15 maggio a Monza si sono verificati disagi alla viabilità a causa di forti piogge. La pioggia ha provocato l’allagamento del passaggio pedonale in viale Elvezia, vicino al Rondò dei Pini, e ha causato l’arresto del funzionamento del semaforo pedonale. Questa situazione ha portato a lunghe code di auto e a un traffico completamente bloccato nella zona interessata. La strada e il semaforo sono rimasti inattivi per un certo periodo, creando difficoltà per gli automobilisti e i pedoni.

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Lunga coda di auto a Monza nella mattinata di venerdì 15 maggio per colpa del maltempo. La pioggia ha infatti finito per allagare il passaggio pedonale in viale Elvezia, in prossimità del Rondò dei Pini, e mandato in tilt anche il semaforo pedonale.Rotonda allagata e semaforo guastoA riferirlo è. 🔗 Leggi su Monzatoday.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Roma oggi in tilt: tra cantieri e grandi eventi il traffico si bloccaLa mobilità romana affronta un sabato di profonda trasformazione, con una rete di trasporti messa alla prova da un incrocio critico tra grandi eventi... Sliding Doors, la storia bussa ancora: il Monza cade a Mantova (3-2) e si allontana dalla promozione direttaSconfitta dolorosa per il Monza, che perde 3-2 al Martelli contro il Mantova e viene superato dal Frosinone. Si allontana la promozione diretta. L'ana ... monza-news.it Questo Monza è uno spettacolo: tris alla Sampdoria, la Serie A si avvicinaMonza, 17 aprile 2026 - Il miglior Monza della stagione coincide con quella che si prospettava come una delle notte cruciali nella corsa alla promozione in Serie A. I biancorossi travolgono 3-0 la ... ilgiorno.it