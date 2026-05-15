Monteforte Irpino | sequestrati 15.000 mq di castagneto per pista abusiva

A Monteforte Irpino, le forze dell'ordine hanno sequestrato un'area di circa 15.000 metri quadrati di castagneto a causa della presenza di una pista abusiva. Durante le verifiche, si sono riscontrate difficoltà nel determinare come il proprietario abbia potuto evitare i controlli e nascondere l'opera. La pista si trova su un versante soggetto a fragilità, e si stanno valutando i potenziali rischi legati alla stabilità del terreno.

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? Domande chiave Come ha fatto il proprietario a nascondere l'opera ai controlli?. Quali rischi reali comporta quella pista per la stabilità del versante?. Perché il vincolo idrogeologico rende così grave questo intervento meccanico?. Chi dovrà rispondere delle conseguenze ambientali davanti al tribunale?.? In Breve Uomo di 35 anni deferito alla Procura di Avellino per l'opera abusiva.. L'area colpita ricade in zona soggetta a vincolo idrogeologico a Monteforte Irpino.. L'uso di mezzi meccanici rischia la stabilità del versante e la biodiversità.. I Carabinieri Forestali hanno operato in sinergia con la linea territoriale locale.. I Carabinieri del Nucleo Forestale di Monteforte Irpino hanno denunciato un uomo di 35 anni per aver realizzato una pista in terra battuta in un castagneto da frutto, occupando circa 15. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Monteforte Irpino: sequestrati 15.000 mq di castagneto per pista abusiva ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Leggi anche: Trepuzzi: sequestrati 12.000 mq di discarica abusiva Pista abusiva nel castagneto: denunciato 35enneTempo di lettura: < 1 minutoNell’ambito di mirati controlli, finalizzati alla prevenzione e repressione dei reati ambientali, i Carabinieri del...