Monopattini a Roma da sabato casco obbligatorio per tutti | multe fino a 250 euro

Da sabato 16 maggio entra in vigore una nuova regolamentazione sui monopattini elettrici a Roma, che prevede l’obbligo di indossare il casco per tutti gli utenti, senza distinzione di età. La normativa si applica a chi utilizza i mezzi per spostarsi nella città e prevede sanzioni che possono arrivare fino a 250 euro in caso di inadempienza. La misura si aggiunge alle precedenti disposizioni che limitavano l’obbligo di utilizzo del casco ai minorenni.

Roma, 15 maggio 2026 – Da sabato 16 maggio cambia l’uso dei monopattini elettrici. Il casco diventa obbligatorio per tutti, non più soltanto per i minorenni come previsto dalla precedente normativa. La nuova regola riguarda anche i mezzi in sharing, compresi quelli dei gestori attivi a Roma. Per noleggiare e utilizzare un monopattino sarà quindi necessario avere con sé un dispositivo di protezione per la testa. I mezzi in sharing presenti nella Capitale sono già dotati di targhino alfanumerico, ma non dispongono di uno spazio dedicato al casco. Per questo l’obbligo ricade direttamente sull’utente. Le sanzioni previste non sono leggere. Chi viene sorpreso alla guida senza casco rischia una multa da 50 a 250 euro. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Sullo stesso argomento

Monopattini, dal 16 maggio casco obbligatorio per tutti: multe fino a 250 euroCambiano le regole per chi utilizza i monopattini elettrici a Roma e nel resto d’Italia.

Carabinieri sulle piste da sci: obbligo casco per tutti, multe fino a 1.000 euro e ritiro skipassL’impegno delle pattuglie su sci si è concentrato in particolare sul contrasto a quei fattori che aumentano drasticamente la probabilità di incidenti...

Rivoluzione monopattini: da domani cambia tutto! Scatta l'obbligo di targa e casco. Quanti si adegueranno alle nuove regole? È l'inizio della fine per questa modalità di mobilità urbana, o semplicemente un passo verso una maggiore sicurezza? Forse assist x.com

Mobilità: domenica prossima scatta l'obbligo di targa per i monopattini elettrici: già rilasciati 50mila contrassegniIl contrassegno adesivo può staccarsi, o diventare illeggibile,avverte Assoutenti che ha scritto al Ministero delle Infrastrutture. L'obbligo scatta il 17 maggio ... rtl.it

Roma, da sabato 16 maggio sui monopattini scatta l’obbligo del casco: servirà anche per lo sharing (portato da casa)Casco obbligo per tutti, non solo per i minorenni come nella vecchia legge. Sanzioni da 50 a 250 euro se si è colti a guidare senza protezione ... roma.corriere.it

Opinioni sulla Scuola Internazionale di Comics a Roma? reddit