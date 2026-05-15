Monitoraggio sismico attivate nelle scuole le reti Osu | 38 stazioni tra Reggio Calabria e Messina
Sono state installate 38 nuove stazioni sismiche tra Reggio Calabria e Messina, parte delle reti Osservatori sismici urbani (Osu). Le reti sono state messe in funzione dopo il completamento dell’installazione, realizzata dal Centro di monitoraggio sismico urbano e delle infrastrutture (Cmsu) dell’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia (Ingv). Questi sistemi si trovano all’interno di alcune scuole delle due città e sono stati sviluppati nell’ambito del progetto Pnrr Meet.
È stata completata l’installazione delle nuove reti degli Osservatori sismici urbani (Osu) a Messina e Reggio Calabria, sviluppate dal Centro di monitoraggio sismico urbano e delle infrastrutture (Cmsu) dell’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia (Ingv) nell’ambito del progetto Pnrr Meet. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it
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