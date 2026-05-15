A Pietramontecorvino si torna a invocare Sant’Alberto per la pioggia, in seguito a un fenomeno che ricorda eventi passati, risalenti a oltre un secolo fa. La comunità si riunisce in preghiera in un momento di siccità prolungata, cercando un intervento celeste che possa alleviare le condizioni di scarsità idrica. La richiesta alla figura religiosa si ripete dopo molti anni, in un contesto di persistente mancanza di precipitazioni che preoccupa agricoltori e cittadini.

PIETRAMONTECORVINO (Fg) – Ogni 16 maggio, dal 1889, un intero paese si mette in cammino. Da Pietramontecorvino, bambini, donne e uomini di tutte le età partono a piedi, dal borgo, per raggiungere l’antico Castrum medievale e sito archeologico di Montecorvino che dista 6 chilometri. A precedere la lunga fila dei fedeli ci sono la statua di Sant’Alberto, patrono del paese, e decine di palii: fusti d’albero alti fino a 20 metri, addobbati con nastri e scialli, e sormontanti da simboli ed emblemi. Sabato 16 maggio 2026 la tradizione si ripeterà. È la processione-pellegrinaggio con cui Pietramontecorvino celebra la propria devozione per Sant’Alberto Normanno che, 137 anni fa, dopo mesi di disperante mancanza di precipitazioni, compì il miracolo della pioggia, dissetando i campi inariditi. 🔗 Leggi su Ilsipontino.net

© Ilsipontino.net - Miracolo della pioggia, a Pietramontecorvino s’invoca Sant’Alberto

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