Il proprietario di una squadra di calcio milanese ha espresso il suo disappunto dopo la recente eliminazione dalla Champions League e la perdita dello scudetto. Durante un intervento pubblico, ha dichiarato di essere deluso per il risultato ottenuto e ha sottolineato che senza la partecipazione alla competizione europea, considerata un fallimento. Ha inoltre affermato che vincere rimane la priorità per il prossimo futuro, evidenziando il suo stato d’animo dopo le recenti delusioni sportive.

A seguito del silenzio della società Milan dopo le indiscrezioni di ieri sui dissidi tra Zlatan Ibrahimovic e Massimiliano Allegri, la reazione è arrivata nella notte con le parole del numero uno rossonero e di RedBird Gerry Cardinale. Un'intervista molto significativa a 'La Gazzetta dello Sport' (qui tutte le parole) che lascia spunti molto interessanti sotto ogni punto di vista. La qualificazione in Champions League (dopo soli 7 punti conquistati in 8 partite) ora è a rischio con il Milan che deve vincere contro il Genoa e il Cagliari e non può permettersi passi falsi. Cardinale ne parla così: "Max (Allegri) e la squadra hanno fatto un ottimo lavoro per quasi tutto il campionato. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Milan, lo sfogo di Cardinale dopo il crollo: “Deluso dallo scudetto perso, vincere resta la priorità”

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