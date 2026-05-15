Mia moglie era esperta cos’è successo?

Il marito di Monica Montefalcone ha dichiarato che sua moglie era un’esperta di immersioni e ha chiesto cosa sia successo. Ha aggiunto che la donna aveva completato circa 5.000 immersioni e ha ipotizzato che potesse aver utilizzato una GoPro, anche se si attendono ulteriori chiarimenti. La vicenda riguarda la scomparsa della donna durante un’attività subacquea, e le indagini sono in corso per fare luce sulle circostanze dell’accaduto.

Riprenderanno domani le ricerche dei corpi dei sub italiani che hanno perso la vita in una grotta a oltre 50 metri di profondità nell’atollo di Vaavu, alle Maldive. Ieri le squadre di soccorso nell’arcipelago hanno recuperato il primo corpo, quello di Gianluca Benedetti. Ancora disperse, invece, le altre quattro vittime di quello che le autorità locali hanno definito il più grave incidente subacqueo nella storia del Paese. Le immersioni di soccorso, considerate di per sé ad alto rischio, sono state interrotte per il maltempo dopo l’una di ieri e riprenderanno oggi. Dopo il ritrovamento del corpo di Benedetti, il presidente delle Maldive Mohamed Muizzu, ha espresso su X «le nostre più sentite condoglianze a Sergio Mattarella e al popolo italiano per il tragico incidente». 🔗 Leggi su Laverita.info

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