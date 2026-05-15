Una sera al cinema può significare tante cose, e questa volta si presenta con una selezione di quattro pellicole tra le quali scegliere. Tra i titoli in programmazione ci sono ‘Clara’, ‘Noi due sconosciuti’ e ‘Mother Mary’, mentre in anteprima viene proiettato anche l’horror ‘Obsession’. La proposta cinematografica si distingue rispetto alle recenti uscite popolari, offrendo un’ampia varietà di generi e stili. La serata si svolge in un cinema della città, con pubblico presente per assistere alle prime visioni o alle proiezioni speciali.

“Si va al cinema?” Quante volte abbiamo ricevuto o posto questa domanda. Ma oggi discostiamoci dai divora-biglietti del momento Michael e Prada, o dagli stessi David, che nel bene e nel male quest’anno i due film migliori li hanno premiati. Quindi avventuriamoci in qualcosa di diverso. Da alcuni giorni sono in sala due film di cui quasi nessuno parla. Entrambi fuori da mainstream e solite top ten degli incassi, entrambi con tematiche attuali che emergono dal tessuto sociale. Entrambi necessari per un cinema europeo civile e di qualità, e soprattutto nutrienti per lo spettatore esigente e solerte. In Italia l’inseminazione artificiale è legale solo per coppie etero, sposate o conviventi con accertata infertilità, ma in Norvegia è legale per tutti e tutte. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Metti una sera al cinema: ‘Clara’, ‘Noi due sconosciuti’, ‘Mother Mary’ e in anteprima l’horror ‘Obsession’

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