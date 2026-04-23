Metrotranvia Milano-Seregno mancano 120 milioni | i cantieri si fermano e scoppia la protesta

La metrotranvia tra Milano e Seregno rischia di fermarsi a causa della mancanza di 120 milioni di euro necessari per completare i lavori. I cantieri sono stati avviati, ma al momento non ci sono operai impegnati e le attività si sono rallentate. La situazione ha portato a una protesta con un flash mob a Milano davanti alla sede della Città Metropolitana, accompagnata dalla richiesta di un consiglio comunale urgente per fare chiarezza ai cittadini coinvolti.

Cantieri avviati ma senza operai al lavoro. E scoppia la protesta. Con flash mob a Milano davanti alla sede della Città Metropolitana e con la richiesta di una convocazione urgente di un consiglio comunale per chiarire ai cittadini (soprattutto a chi vive o lavora nei pressi del cantiere) i.🔗 Leggi su Milanotoday.it Notizie correlate Leggi anche: Metrotranvia Milano-Seregno, lavori a rischio stop: mancano 120 milioni Approfondimenti e contenuti Temi più discussi: Metrotranvia Milano-Seregno, mancano 120 milioni: il rischio di tagliare le fermate e il nuovo ritardo; Metrotranvia Milano-Seregno: si gioca la carta del dialogo col Ministero; Metrotranvia Milano-Seregno: il caso finisce in Regione, ma chi mette i 120 milioni di euro di extracosti?; Metrotranvia Milano-Seregno: cantieri fermi, cittadini esasperati e scatta la protesta. Metrotranvia Milano-Seregno: cantieri fermi, cittadini esasperati e scatta la protestaCantieri avviati ma senza operai al lavoro. E scoppia la protesta. Con flash mob a Milano davanti alla sede della Città Metropolitana e con la richiesta di una convocazione urgente di un consiglio com ... monzatoday.it Metrotranvia nel caos, le parole di Corbetta infiammano il dibattito: cosa sta succedendoMetrotranvia Milano-Desio-Seregno, la Lega attacca: servono risorse per coprire 120 milioni di extracosti e sbloccare i cantieri ... monza-news.it Fronte comune dei sindaci della futura metrotranvia Milano-Seregno. Città Metropolitana e PD puntano a un "patto istituzionale", la Lega attacca: "Cattiva gestione, si trovino le risorse altrove". - facebook.com facebook