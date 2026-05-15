Nella Valle d’Aosta, le previsioni indicano che sabato si attende la caduta di neve lungo i confini con le regioni vicine. Le temperature nei fondovalle saranno influenzate dal vento di foehn, che porterà un aumento delle temperature. Per il fine settimana, il cielo si prevede in prevalenza soleggiato, con condizioni meteo più stabili dopo i fenomeni di sabato. La neve al confine si concentrerà principalmente nelle zone di confine e nelle aree montuose.

? Punti chiave Dove cadrà la neve prevista sabato lungo i confini?. Come influenzerà il vento di foehn le temperature nei fondovalle?. Quando lo zero termico raggiungerà i 2600 metri?. Quali località resteranno più gelide nonostante il sole di domenica?.? In Breve Sabato neve ai confini settentrionali e zero termico a 2.400 metri.. Domenica temperature in aumento con picco di 21 gradi ad Aosta.. Venti settentrionali causano fenomeni di foehn nelle valli valdostane.. Zero termico sale a 2.600 metri domenica con temperature più miti.. Il meteo in Valle d’Aosta mostrerà un volto variabile tra sabato 17 maggio e domenica 18 maggio, con temperature che rimarranno comunque basse nonostante un lieve aumento delle massime previsto per la seconda giornata del fine settimana. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Meteo Valle d’Aosta: tra neve al confine e sole in arrivo nel weekend

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AGGIORNAMENTO 1 - NEVE E FREDDO VERO

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