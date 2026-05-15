Oggi a Napoli si prevedono condizioni meteorologiche variabili con pioggia intermittente e alcune schiarite. Le temperature si manterranno tra i 16 e i 21 gradi Celsius. Nel corso della giornata, si alternano momenti di pioggia a pause di cielo sereno. Le previsioni indicano che nel weekend il tempo continuerà a essere instabile, con possibili rovesci e variazioni di sole. La situazione atmosferica rimane soggetta a cambiamenti nelle successive ore.

Secondo le ultime previsioni meteo Napoli, la giornata di oggi sarà una giornata caratterizzata da rovesci piovosi e schiarite, con temperature comprese tra 16 e 21°C. Situazione in tempo reale riportata dal sito ilmeteo.it: Secondo la rilevazione della stazione meteo Napoli Capodichino alle ore 23:50, la situazione attuale è caratterizzata da cielo poco nuvoloso, con una temperatura di 16°C. Venti assenti da Nord con intensità di circa 0kmh. La rilevazione radar più vicina delle ore 2:00 segnala precipitazioni assenti con intensità 0 su 12. Secondo le ultime previsioni meteo, le prossime ore saranno caratterizzate da pioggia intermittente e schiarite, con una temperatura di 16°C. 🔗 Leggi su 2anews.it

© 2anews.it - Meteo Napoli, oggi pioggia e schiarite: le previsioni per il weekend

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

METEO – Colata Gelida e Nevicate | Previsioni Fino all'8 Gennaio

Sullo stesso argomento

Meteo Napoli, oggi pioggia e schiarite: le previsioni fino a venerdì 17Secondo le ultime previsioni meteo Napoli, la giornata di oggi sarà una giornata caratterizzata da variabilità con piovaschi e schiarite, con...

Miglioramento con schiarite e poca pioggia: che tempo farà nel weekend, le previsioni meteo dell’espertoDa venerdì 13 a domenica 15 marzo ci attendono schiarite, massime fino a 15 gradi e forse qualche pioggia.

Meteo & Radar (@meteoeradar) / Posts / X x.com

Meteo, domenica 17 maggio migliora: la tendenzaPiogge e temporali al Centro-nord e in Sardegna con fenomeni anche intensi. Nuvole e caldo al Sud. Le previsioni meteo del 15-16 maggio ... meteo.it

Meteo Napoli: oggi poco nuvoloso, Giovedì 14 e Venerdì 15 pioggia e schiariteNapoli, meteo per Mercoledì 13 Maggio 2026. Giornata caratterizzata da rovesci piovosi e schiarite, temperatura minima 16°C, massima 19°C ... ilmeteo.it