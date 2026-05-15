Meteo Napoli oggi pioggia e schiarite | le previsioni per il weekend

Da 2anews.it 15 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Oggi a Napoli si prevedono condizioni meteorologiche variabili con pioggia intermittente e alcune schiarite. Le temperature si manterranno tra i 16 e i 21 gradi Celsius. Nel corso della giornata, si alternano momenti di pioggia a pause di cielo sereno. Le previsioni indicano che nel weekend il tempo continuerà a essere instabile, con possibili rovesci e variazioni di sole. La situazione atmosferica rimane soggetta a cambiamenti nelle successive ore.

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Secondo le ultime previsioni meteo Napoli, la giornata di oggi sarà una giornata caratterizzata da rovesci piovosi e schiarite, con temperature comprese tra 16 e 21°C. Situazione in tempo reale riportata dal sito ilmeteo.it: Secondo la rilevazione della stazione meteo Napoli Capodichino alle ore 23:50, la situazione attuale è caratterizzata da cielo poco nuvoloso, con una temperatura di 16°C. Venti assenti da Nord con intensità di circa 0kmh. La rilevazione radar più vicina delle ore 2:00 segnala precipitazioni assenti con intensità 0 su 12. Secondo le ultime previsioni meteo, le prossime ore saranno caratterizzate da pioggia intermittente e schiarite, con una temperatura di 16°C. 🔗 Leggi su 2anews.it

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