Un video pubblicato nel 2010 mostra un professore che anticipa l’ascesa di una figura politica di destra, che in seguito diventerà leader di un partito importante. Nel filmato, il docente discute di un possibile futuro politico e di come alcune personalità emergenti potrebbero salire al potere. Di recente, sono emerse connessioni tra il professore e un sottosegretario attualmente in carica, alimentando discussioni sulle relazioni tra il mondo accademico e la politica.

? Domande chiave Come ha fatto Merlino a prevedere l'ascesa di Meloni nel 2010?. Quali legami uniscono il professore al sottosegretario Fazzolari?. Perché la figlia di Merlino è stata esclusa dallo staff di Giuli?. Cosa rivelano le vecchie analisi di Merlino sulla destra attuale?.? In Breve Intervista storica del 2010 riproposta ieri sera durante la trasmissione Piazzapulita su La7.. Figlio di Merlino escluso dallo staff del ministro della Cultura Giuli.. Vicenda coinvolge il sottosegretario alla Presidenza del Consiglio Giovanbattista Fazzolari.. Analisi politiche di Merleino risalenti al 2003 e al 2010 sulla destra italiana.. Ieri sera su La7, durante la trasmissione Piazzapulita condotta da Corrado Formigli, è tornata in onda una storica intervista del 2010 realizzata dal nostro giornalista con il professore Mario Merlino. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Merlino, l’ideologo della destra: quel video che profetizzò il futuro

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