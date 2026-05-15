Questa mattina, un gruppo politico di opposizione ha diffuso un comunicato riguardante lo stato delle acque marine nella località di Mattinata. La nota critica il commento di un assessore al turismo, che aveva pubblicato un messaggio sui social media, allegando il link al post originale. Nel comunicato si afferma che il mare presenta scarsa trasparenza e si paragona alla figura di un puffo, senza fornire ulteriori dettagli sulle condizioni ambientali o sulle eventuali cause di questa situazione.

Comunicato del gruppo politico di opposizione “Mattinata Alternativa” in risposta al post dell'assessore al turismo di Mattinata Paolo Valente, che allego alla presente Quindi, dopo anni di amministrazione, la spiegazione sarebbe che Mattinata non ha ottenuto la Bandiera Blu perché il mare non era abbastanza limpido? E questo viene detto proprio mentre la stagione turistica sta iniziando. Una dichiarazione forte da parte di chi, in questi anni, ha governato il paese parlando continuamente di eccellenza turistica e valorizzazione del territorio. Noi continuiamo a credere che Mattinata abbia un patrimonio naturale straordinario, che merita di essere tutelato e promosso con serietà, programmazione e risultati concreti. 🔗 Leggi su Ilsipontino.net

© Ilsipontino.net - Mattinata, “Un puffo nel mare…poco cristallino”

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Sullo stesso argomento

Leggi anche: Mare cristallino a Napoli: scopri due spiagge con acque straordinarie!

Leggi anche: Scopri il paradiso in Campania: un hotel incantevole sul mare cristallino.

Ritorno al Luparia – Un successo oltre le aspettative per una giornata tra nostalgia e futuroUn tuffo nel passato per gli ex allievi e docenti storici che hanno riempito il cortile dell’Istituto Agrario Vincenzo Luparia[Leggi...] ... monferratowebtv.it

Milano, il tuffo nel Naviglio dalla gondola: lo show goffo del turista fa ridere i passantiA Milano, in Ripa di Porta Ticinese, un turista si è tuffato nel Naviglio usando una gondola come piattaforma. Il tuffo poco atletico e la risalita faticosa hanno attirato decine di curiosi ... affaritaliani.it