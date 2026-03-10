Mare cristallino a Napoli | scopri due spiagge con acque straordinarie!

Due spiagge di Napoli sono state segnalate per le acque cristalline e di buona qualità. Le autorità hanno rilevato che i livelli di inquinamento sono nella norma, confermando un miglioramento rispetto a periodi precedenti. Le spiagge sono aperte al pubblico e accessibili a residenti e turisti che desiderano godere del mare limpido della zona.

La qualità del mare a Napoli continua a mostrare segnali di miglioramento. Recenti rilievi effettuati dall'ARPAC (Agenzia Regionale Protezione Ambiente Campania) hanno confermato che due tratti del Golfo di Napoli, in particolare quelli di Donn'Anna e Nazario Sauro, hanno ottenuto la classificazione di acque "eccellenti". Questa notizia rappresenta un passo importante per la balneabilità della zona e per tutti i cittadini e turisti che desiderano godere delle bellezze marine di Napoli. Secondo quanto riportato nella classificazione diffusa dalla Regione Campania, questi tratti di mare, precedentemente catalogati come "buoni", hanno superato le aspettative.