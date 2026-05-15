Maternità la Regione copre lo stipendio perso | 200 domande in un giorno
In una giornata, sono arrivate duecento richieste alla Regione relative a una nuova misura di sostegno per le lavoratrici in maternità obbligatoria. La Regione ha annunciato che la misura coprirà il 20 per cento dello stipendio che solitamente si perde durante il periodo di assenza dal lavoro. La proposta mira a ridurre l’impatto economico della maternità obbligatoria sui guadagni delle lavoratrici. La richiesta di informazioni e domande si è concentrata in modo particolare nel primo giorno di avvio dell’iniziativa.
Duecento domande in un solo giorno. È il primo dato comunicato dalla Regione sul nuovo sostegno pensato per le lavoratrici in maternità obbligatoria: una misura che punta a coprire il 20 per cento di stipendio che normalmente viene perso durante il periodo di astensione obbligatoria dal lavoro.In. 🔗 Leggi su Udinetoday.it
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