Maternità la Regione copre lo stipendio perso | 200 domande in un giorno

In una giornata, sono arrivate duecento richieste alla Regione relative a una nuova misura di sostegno per le lavoratrici in maternità obbligatoria. La Regione ha annunciato che la misura coprirà il 20 per cento dello stipendio che solitamente si perde durante il periodo di assenza dal lavoro. La proposta mira a ridurre l’impatto economico della maternità obbligatoria sui guadagni delle lavoratrici. La richiesta di informazioni e domande si è concentrata in modo particolare nel primo giorno di avvio dell’iniziativa.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui

Duecento domande in un solo giorno. È il primo dato comunicato dalla Regione sul nuovo sostegno pensato per le lavoratrici in maternità obbligatoria: una misura che punta a coprire il 20 per cento di stipendio che normalmente viene perso durante il periodo di astensione obbligatoria dal lavoro.In. 🔗 Leggi su Udinetoday.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento La denuncia di Autismo Abruzzo onlus: "Sulla residenzialità è allarme, la Regione conosce il fabbisogno ma non lo copre"“La Regione conosce il fabbisogno ma non lo copre: 56 posti necessari, solo 15 programmati”. Maternità, la Regione copre lo stipendio perso: 200 domande in un giornoDurante la maternità obbligatoria una lavoratrice riceve normalmente l’80 per cento della retribuzione. Per coprire il 20 per cento di stipendio perso, la Regione ha introdotto un nuovo sostegno econo ... udinetoday.it L’Emilia-Romagna è la regione italiana più amica delle mammeL’Emilia-Romagna è la regione italiana più amica delle mamme. Lo dice il rapporto ‘Le Equilibriste - La maternità in Italia 2026’ di Save the Children in collaborazione con l’Istat. bolognatoday.it