Marostica | nel Castello nasce il museo con 150 pezzi storici

Nel castello di Marostica è stato inaugurato un nuovo museo che ospita una collezione di circa 150 pezzi storici. La raccolta proviene da una collezione privata appartenuta a Giovanni Longo, conservata tra le sale dell'edificio. Per il progetto sono stati destinati complessivamente 668.000 euro, suddivisi tra diverse voci di spesa. La struttura mira a valorizzare il patrimonio storico e culturale locale, offrendo ai visitatori un percorso tra oggetti antichi e testimonianze del passato.

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? Punti chiave Cosa nasconde la collezione privata di Giovanni Longo tra le sale?. Come sono stati ripartiti i 668mila euro per il progetto?. Quali aree geografiche esploreranno i visitatori attraverso i 150 pezzi esposti?. Perché questo museo trasforma l'identità turistica di Marostica?.? In Breve Inaugurazione prevista sabato 16 maggio 2026 alle ore 16.00 presso il Castello Inferiore.. Investimento totale di 668mila euro tra fondi comunali e 405mila euro del Pnrr.. Percorso espositivo suddiviso in quattro sale tematiche su Europa, America, Africa e Asia.. L'assessore regionale Marco Zecchinato ha partecipato ai preparativi come delegato di Alberto Stefani. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Marostica: nel Castello nasce il museo con 150 pezzi storici ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Acerra: antichi reperti, anfore e ceramiche verranno esposte al Museo Archeologico nel CastelloTempo di lettura: 2 minutiIl Museo Archeologico di Acerra si arricchisce di nuovi reperti. Musica e cocktail nel Castello di Fossadalbere: nasce CastelVibe? Cosa scoprirai Dove si trova questo nuovo salotto culturale all'aperto? Come cambierà l'esperienza del castello grazie alla mixology? Chi ha ideato... A Marostica nasce il Museo internazionale degli scacchiAprirà a Marostica (Vicenza) domani, sabato 16 maggio, il Museo internazionale degli scacchi Giovanni Longo, che avrà sede nel Castello inferiore, affacciato sulla celebre piazza degli scacchi della ... ansa.it Italy’s first International Chess Museum Giovanni Longo officially opens this Saturday, May 16, in the stunning Castello Inferiore of Marostica. From 18th-century masterpieces to 3x3m boards. A must-visit! Marostica, Italy museoscacchimarostica.it #C x.com Umoristi a Marostica 2026A Marostica la 52^ rassegna internazionale di grafica umoristica dedicata alla speranza con artisti da 62 Paesi del mondo. itinerarinellarte.it