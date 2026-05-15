Marella Agnelli | fotografa artista dell’eleganza
Un’immagine di Marella Agnelli, fotografata da Richard Avedon, mostra un volto e un collo lunghi che si stagliano contro uno sfondo neutro. La fotografia è caratterizzata da una luce diretta e senza filtri, che evidenzia i tratti e la presenza della donna. L’obiettivo di Avedon cattura un momento in cui l’essenza di Marella Agnelli appare in modo nitido e senza alterazioni. Questa immagine si inserisce nella storia della fotografia come esempio di ritrattistica di un’icona contemporanea.
Life&People.it Un profilo delineato dalla luce cruda, un collo infinito che fende lo spazio, l’obiettivo di Richard Avedon che cattura in questo modo l’essenza di un mito moderno, consegnando alla storia un’immagine che trascende le epoche. Le pagine della biografia Marella Agnelli raccontano un’eleganza dirompente nella sua semplicità, sempre curatissima, e che vede nella moda una forma di espressione e di autodifesa. Questa donna, lontana dallo scintillio dei gioielli e dal frastuono delle feste, rivela la sua dimensione più vera in un’identità fatta di linee essenziali ed assenza di ostentazione. Trova poi la sua espressione creativa spontanea e pura nel verde, rigorosamente protetto dagli sguardi altrui e pensato per essere segreto, da scoprire. 🔗 Leggi su Lifeandpeople.it
Sullo stesso argomento
Leggi anche: Marella Agnelli: fotografa, cigno e artista dell’eleganza
Eredità Agnelli, chiesto rinvio a giudizio per John Elkann e Gianluca Ferrero su residenza Marella, causa aggiornata a 22 giugnoIl cuore dell’inchiesta riguarda la residenza di Marella Caracciolo, deceduta nel 2019.
#Canaletto, Veduta del Ponte di Rialto da nord Venezia, 1725 circa. ©Pinacoteca Giovanni e Marella Agnelli, Torino #canalettovedutista #veduta #vedutismo #venezia #venice Il Ponte di Rialto da nord fa parte di una delle prime serie di vedute riferibili al per - Facebook facebook
Opere d'arte degli Agnelli scomparse, parla il custode della residenza romanaMa la storia dei quadri la sapete dai giornali. E io non voglio entrare minimamente nel merito della questione. Nel merito però, Vincenzo Cossari, per anni tra i custodi della residenza romana di ... rainews.it
Eredità Agnelli: come la messa alla prova potrebbe salvare John Elkann. Come funziona e cosa dovrà fareLa Procura di Torino ha accolto la richiesta di messa alla prova presentata da John Elkann, nell’ambito delle indagini sull’eredità di Marella Agnelli, vedova di Gianni Agnelli morta nel 2019. Se il ... notizie.tiscali.it