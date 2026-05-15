Marella Agnelli | fotografa artista dell’eleganza

Un’immagine di Marella Agnelli, fotografata da Richard Avedon, mostra un volto e un collo lunghi che si stagliano contro uno sfondo neutro. La fotografia è caratterizzata da una luce diretta e senza filtri, che evidenzia i tratti e la presenza della donna. L’obiettivo di Avedon cattura un momento in cui l’essenza di Marella Agnelli appare in modo nitido e senza alterazioni. Questa immagine si inserisce nella storia della fotografia come esempio di ritrattistica di un’icona contemporanea.

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