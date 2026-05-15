Manutenzione Aqp possibili disagi per i residenti di Gallipoli e delle marine di Ugento

Da lecceprima.it 15 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Acquedotto Pugliese ha annunciato interventi di manutenzione nelle infrastrutture della zona salentina, coinvolgendo i comuni di Gallipoli e delle marine di Ugento. Le operazioni sono previste nei prossimi giorni e potrebbero causare disagi nell’erogazione dell’acqua ai residenti di queste aree. La società ha specificato che si tratta di lavori programmati nell’ambito di un piano di ammodernamento volto a migliorare il sistema idrico locale. Nessuna informazione è stata fornita sui tempi di completamento delle operazioni.

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LECCE – Acquedotto Pugliese prosegue il piano di ammodernamento e manutenzione delle infrastrutture nel territorio salentino, concentrando gli sforzi dei prossimi giorni su due centri nevralgici della costa ionica.Questi interventi, essenziali per garantire un servizio sempre più efficiente. 🔗 Leggi su Lecceprima.it

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