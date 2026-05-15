Manfredonia applaude la sua Angel | orgoglio sipontino dentro e fuori dal parquet

A Manfredonia, il pubblico ha mostrato il suo entusiasmo per un’atleta locale, celebrandola per le sue prestazioni sportive e il ruolo di rappresentante della città. La giocatrice, originaria di qui, è stata accolta con applausi durante un evento pubblico, sottolineando il legame tra la comunità e il suo talento. La manifestazione si è svolta in un contesto di festa, con gli spettatori che hanno dimostrato vicinanza e sostegno alla sportiva.

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