Manchester United | De Ligt salterà il Mondiale dopo l’intervento

Il difensore del Manchester United si è sottoposto a un intervento chirurgico per un problema alla schiena. L’operazione è stata eseguita con successo e, a causa dell’infortunio, De Ligt non potrà partecipare al Mondiale. La squadra ha comunicato ufficialmente la notizia, precisando che il calciatore dovrà seguire un percorso di recupero prima di poter tornare in campo. Nessun dettaglio sul periodo di assenza è stato ancora rivelato.

2026-05-15 18:17:00 Breaking news: Il Manchester United ha confermato che Matthijs de Ligt è stato operato con successo per un problema alla schiena. Il difensore centrale olandese ha collezionato solo 16 presenze con lo United in questa stagione e non gioca dalla vittoria per 2-1 sul Crystal Palace del 30 novembre. Lo United ha confermato venerdì che una procedura correttiva è stata ritenuta la migliore linea d’azione per il 26enne, che di conseguenza salterà la stagione dell’Olanda ai Mondiali. Ma De Ligt rimane ottimista mentre punta a un ritorno all’inizio della stagione 26-27 per lo United. “Da novembre ho fatto di tutto, spingendomi in ogni sessione ed esplorando ogni opzione, per tornare a fare ciò che amo, giocare a calcio”, ha detto De Ligt al sito ufficiale dello United. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

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Dopo 6 mesi di calvario, Matthijs #DeLigt si è sottoposto ad un intervento chirurgico per risolvere il problema alla schiena. Il centrale del #ManchesterUnited è quindi costretto a rinunciare definitivamente ai prossimi #Mondiali con la maglia dell' #Olanda. x.com

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