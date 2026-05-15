Maggio fa il bischero | una settimana fa si sudava ora manca solo il pupazzo di neve in Casentino
La settimana scorsa il clima a Arezzo era già caldo, con persone in maniche corte, tavolini affollati e motorini con il ginocchio scoperto. Molti avevano dato il via alla stagione delle uscite all'aperto e dei pasti all'aperto, mentre le temperature elevate avevano creato lo scenario tipico dell’estate in anticipo. Tuttavia, negli ultimi giorni le condizioni meteo sono cambiate radicalmente, portando a temperature più basse e condizioni che ricordano il freddo invernale, tanto che si parla di neve in Casentino.
AREZZO – Fino a domenica scorsa mezzo Arezzo era già in modalità estate: gente in maniche corte, tavolini pieni, motorini col ginocchio fuori e i più ottimisti che avevano già decretato aperta la stagione del “si mangia fuori”. Tempo quarantotto ore ed eccoci invece a cercare il piumino lasciato in fondo all’armadio tra il trapuntino e le bollette del gas. Perché sì: domani, sabato 16 maggio, sugli Appennini potrebbe tornare addirittura la neve intorno ai 1600 metri. A metà maggio. Roba che uno guarda il calendario tre volte per controllare di non essere finito accidentalmente a febbraio. Il meteo, quest’anno, sembra guidato da uno col piede pesante: prima 28 gradi e gente sudata come a Ferragosto in piazza Grande, poi vento, nubifragi, grandine e temperature crollate più in fretta della dignità di chi aveva già montato il condizionatore. 🔗 Leggi su Lortica.it
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