Maggio fa il bischero | una settimana fa si sudava ora manca solo il pupazzo di neve in Casentino

Da lortica.it 15 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

La settimana scorsa il clima a Arezzo era già caldo, con persone in maniche corte, tavolini affollati e motorini con il ginocchio scoperto. Molti avevano dato il via alla stagione delle uscite all'aperto e dei pasti all'aperto, mentre le temperature elevate avevano creato lo scenario tipico dell’estate in anticipo. Tuttavia, negli ultimi giorni le condizioni meteo sono cambiate radicalmente, portando a temperature più basse e condizioni che ricordano il freddo invernale, tanto che si parla di neve in Casentino.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

AREZZO – Fino a domenica scorsa mezzo Arezzo era già in modalità estate: gente in maniche corte, tavolini pieni, motorini col ginocchio fuori e i più ottimisti che avevano già decretato aperta la stagione del “si mangia fuori”. Tempo quarantotto ore ed eccoci invece a cercare il piumino lasciato in fondo all’armadio tra il trapuntino e le bollette del gas. Perché sì: domani, sabato 16 maggio, sugli Appennini potrebbe tornare addirittura la neve intorno ai 1600 metri. A metà maggio. Roba che uno guarda il calendario tre volte per controllare di non essere finito accidentalmente a febbraio. Il meteo, quest’anno, sembra guidato da uno col piede pesante: prima 28 gradi e gente sudata come a Ferragosto in piazza Grande, poi vento, nubifragi, grandine e temperature crollate più in fretta della dignità di chi aveva già montato il condizionatore. 🔗 Leggi su Lortica.it

maggio fa il bischero una settimana fa si sudava ora manca solo il pupazzo di neve in casentino
© Lortica.it - Maggio fa il bischero: una settimana fa si sudava, ora manca solo il pupazzo di neve in Casentino
?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Sullo stesso argomento

Leggi anche: “È appena morto Olaf. Non avevo mai visto la vita lasciare gli occhi di un pupazzo così”: il video dello schianto a terra del pupazzo di neve versione animatronic è virale

Ora legale, la scienza fa dietrofront: non è vero che il cambio d'ora fa male alla saluteOgni anno, nel periodo in cui torna l'ora legale - come accaduto poche settimane fa - si ripete puntuale il dibattito sui suoi presunti effetti...

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web