Maggio fa il bischero | una settimana fa si sudava ora manca solo il pupazzo di neve in Casentino

La settimana scorsa il clima a Arezzo era già caldo, con persone in maniche corte, tavolini affollati e motorini con il ginocchio scoperto. Molti avevano dato il via alla stagione delle uscite all'aperto e dei pasti all'aperto, mentre le temperature elevate avevano creato lo scenario tipico dell’estate in anticipo. Tuttavia, negli ultimi giorni le condizioni meteo sono cambiate radicalmente, portando a temperature più basse e condizioni che ricordano il freddo invernale, tanto che si parla di neve in Casentino.

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