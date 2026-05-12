Recentemente si è diffusa la notizia che il passaggio all'ora legale non avrebbe effetti negativi sulla salute, contrariamente a quanto si pensava. Uno studio ha dimostrato che i rischi cardiovascolari associati alla modifica dell'orario sono stati sovrastimati e che non ci sono prove concrete di danni reali. La ricerca analizza i dati e smonta l'idea che il cambio d'ora possa influire in modo negativo sul benessere delle persone.

Ogni anno, nel periodo in cui torna l'ora legale - come accaduto poche settimane fa - si ripete puntuale il dibattito sui suoi presunti effetti negativi sulla salute. Sui media e sui social circola da tempo l'idea che il cambio dell'ora possa aumentare il rischio di infarti, ictus e persino obesità, alterando il ritmo circadiano in modo pericoloso per il nostro organismo. Queste conclusioni si basavano su uno studio firmato dai ricercatori della Stanford University, che aveva ottenuto una certa risonanza nella comunità scientifica e nell'opinione pubblica. Ora, però, due ricercatori spagnoli rimettono tutto in discussione, sostenendo che quelle conclusioni siano il frutto di un errore metodologico e non di evidenze reali.🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Ora legale, la scienza fa dietrofront: non è vero che il cambio d'ora fa male alla salute

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