Nella puntata di ieri di La Volta Buona, uno degli ospiti ha riso durante un ricordo legato al marito deceduto, suscitando grande sorpresa tra il pubblico e la conduttrice. La conduttrice si è mostrata visibilmente sconvolta e in difficoltà nel trovare le parole. Lo studio ha vissuto un momento di grande imbarazzo, con la scena che è diventata rapidamente virale sui social media. La puntata ha evidenziato una situazione inaspettata e difficile da gestire.

Momento surreale e carico di imbarazzo nello studio de Caterina Balivo durante una recente puntata de La Volta Buona. Quella che doveva essere una chiacchierata leggera con una ospite di 95 anni si è trasformata improvvisamente in una scena spiazzante, tra risate inattese e dichiarazioni che hanno gelato il pubblico e la stessa conduttrice, incapace per un attimo di reagire. Gelo a La Volta Buona: Caterina Balivo rimane spiazzata dalla sua ospite. Nel corso della puntata, Caterina Balivo ha accolto in studio Nora, 95 anni, ex campionessa di nuoto, invitandola a raccontare la sua lunga vita. Tra una domanda e l’altra, la conduttrice le ha chiesto quanti mariti avesse avuto, ricevendo una risposta secca e inaspettata: « Ho avuto un marito, ed è morto ». 🔗 Leggi su Donnapop.it

© Donnapop.it - Ma avete visto cos’è successo ieri da Caterina Balivo? Ospite ride del marito morto, lei è sconvolta, non sa che dire

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Cara amica conduttrice, di #Lavoltabuona , @caterinabalivo , secondo il mio parere trascurabile parere l’amica @RocioMMorales , è molto più bella della signorina che adesso frequenta #RaulBova , e la bellissima cosa vale per #GigiBuffon . E congratulazion x.com

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