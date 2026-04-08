Durante un recente concerto, un uomo si è presentato sul palco in stato di ebbrezza, e la cantante ha deciso di intervenire direttamente. L’evento si è verificato in un contesto di grande affluenza, con il pubblico che ha assistito a un momento inaspettato durante lo spettacolo. La cantante ha gestito la situazione con fermezza, attirando l’attenzione di tutti i presenti. La tournée mondiale prosegue senza interruzioni.

Tra grandi emozioni, palazzetti gremiti e un pubblico sempre più affezionato, il tour mondiale di Laura Pausini continua a regalare momenti indimenticabili. Ma durante una delle tappe più attese, oltre alla musica, è stato un episodio inaspettato a catturare l’attenzione, trasformando un piccolo imprevisto in uno dei momenti più commentati della serata. Laura Pausini e la disavventura con l’uomo ubriaco: cosa è successo. Nel corso del suo Io Canto Yo Canto World Tour, Laura Pausini ha attraversato diverse città spagnole registrando ovunque il tutto esaurito, fino ad arrivare a Madrid, dove si è verificato un episodio curioso. Durante il concerto, la cantante ha improvvisamente interrotto lo spettacolo dopo aver notato un fan visibilmente alterato tra il pubblico. 🔗 Leggi su Donnapop.it

© Donnapop.it - Ma avete visto cos’è successo al concerto di Laura Pausini? Un uomo si presenta ubriaco, lei lo affronta

Laura Pausini costretta a fermare il concerto a Madrid per un uomo ubriaco: cos’è successoIl recente episodio che ha visto protagonista Laura Pausini durante la sua tappa a Madrid rappresenta l’ennesima conferma di quanto l’artista...

Ma avete visto cosa ha fatto Laura Pausini in concerto? Pubblico incredulo: altro che diva, lei è una di noi!Non servono effetti speciali o trovate studiate a tavolino quando hai carisma, ironia e la capacità di restare autentica anche davanti a migliaia di...

Temi più discussi: Laura Pausini, concerto da brividi a Madrid: c'è anche Can Yaman. Il rimprovero al fan ubriaco: Dopo andiamo tutti a tr*****e; Cosa sta succedendo lì? È ubriaco: Laura Pausini ferma il concerto in Spagna; Gianluca Grignani annulla il tour: Problemi fisici importanti, devo fermarmi, cosa è successo; Pausa pizza per Laura Pausini: cosa è successo durante il concerto.

Ma avete visto cosa ha fatto Laura Pausini in concerto? Pubblico incredulo: altro che diva, lei è una di noi!Laura Pausini è proprio una di noi: dietro la cantante italiana più amata al mondo, c'è una donna spontanea e ironica. donnapop.it

Laura Pausini e l’ubriaco al concerto di Madrid: cosa è successo e perché è viraleLaura Pausini è la protagonista di un momento virale avvenuto durante il suo ultimo concerto a Madrid. In tour con il suo nuovo disco, la cantante è da sempre nota per la sua ironia e per la capacità ... dilei.it

Durante il suo concerto a Madrid, Laura Pausini ha fermato la musica per rispondere a un fan ubriaco con una battuta che è diventata virale - facebook.com facebook

Laura Pausini chiude la leg spagnola dell'Io Canto/Yo Canto World Tour con presenze da record nei palasport, da Barcellona a Madrid. Prossime tappe in America Latina e Stati Uniti, prima del ritorno in Europa in autunno. Leggi x.com