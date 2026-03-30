Romelu Lukaku si sta allenando regolarmente e manifesta un atteggiamento sereno, con l'obiettivo di evitare problemi con la squadra. Si tratta del primo caso di esclusione dalla rosa legata a un atteggiamento troppo presente negli allenamenti, situazione che non si era mai verificata in precedenza, nemmeno durante la sua giovinezza.

. Sarebbe il primo caso di esclusione dalla rosa per troppa voglia di allenarsi ( come peraltro ha sempre fatto, sin da ragazzino ). Il mistero Lukaku, una lite col Napoli che sembra fondata sul nulla, almeno a noi del Napolista. Talmente stramba da far pensare ad altro. Lukaku è in Belgio che si allena perché ha l’obiettivo di tornare il più vicino possibile al Lukaku che fu. Domani scade l’ultimatum del club e di Conte. Se non rientra alla base, sarà messo fuori rosa. Scrive Repubblica Napoli con Pasquale Tina: La diplomazia è in azione da giorni. La porta avanti con grande pazienza Federico Pastorello, lo storico manager di Big Rom, con cui l’attaccante ha contatti quotidiani: i due si sono sentiti anche ieri. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Lukaku è sereno, si sta allenando, spera di evitare la rottura

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