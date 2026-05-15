Lotta allo spaccio altri due pusher finiscono nella rete dell' Arma
I carabinieri della Compagnia di Padova hanno arrestato altri due pusher nel corso di operazioni mirate al contrasto dello spaccio di droga. Le forze dell’ordine hanno effettuato controlli e perquisizioni che hanno portato all’identificazione di questi soggetti, già noti alle forze dell’ordine. L’intervento si inserisce in una serie di attività volte a reprimere il traffico di sostanze stupefacenti nella zona. Le operazioni continuano con l’obiettivo di smantellare le reti di distribuzione sul territorio.
Prosegue senza sosta l’attività di contrasto al traffico di sostanze stupefacenti da parte dei carabinieri della Compagnia di Padova. Negli ultimi giorni, i militari della stazione di Padova Principale hanno arrestato in flagranza di reato due persone, in due distinti interventi, condotti in. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it
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