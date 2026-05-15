Lotta allo spaccio altri due pusher finiscono nella rete dell' Arma

I carabinieri della Compagnia di Padova hanno arrestato altri due pusher nel corso di operazioni mirate al contrasto dello spaccio di droga. Le forze dell’ordine hanno effettuato controlli e perquisizioni che hanno portato all’identificazione di questi soggetti, già noti alle forze dell’ordine. L’intervento si inserisce in una serie di attività volte a reprimere il traffico di sostanze stupefacenti nella zona. Le operazioni continuano con l’obiettivo di smantellare le reti di distribuzione sul territorio.

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