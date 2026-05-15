Il 13 maggio al Quirinale si è svolta una cerimonia per celebrare i 145 anni della Siae, con la partecipazione di rappresentanti istituzionali e figure del mondo culturale. Durante l'evento, una star italiana ha interagito con il Presidente della Repubblica, rompendo il protocollo e suscitando sorpresa tra i presenti. La scena ha attirato l’attenzione, mentre le celebrazioni per l’anniversario proseguivano nel palazzo.

Il 13 maggio è stata una giornata di grandi celebrazioni presso il Palazzo del Quirinale, dove le istituzioni e il mondo della cultura si sono incontrati per onorare i centoquarantacinque anni della Siae. L’evento ha visto la partecipazione delle più alte cariche dello Stato e di numerosi esponenti del panorama artistico italiano, riuniti in un clima di solenne riconoscimento per il lavoro svolto dalla Società Italiana degli Autori ed Editori. Tra i presenti spiccava una figura carismatica della musica nazionale, nota per la sua energia travolgente e per uno stile che spesso sfida le rigide convenzioni del protocollo ufficiale. Il gesto spontaneo di Gianna Nannini. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - “Lo sta baciando!”. La star italiana rompe il protocollo con Mattarella, tutti a bocca aperta

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IL PRIMO BACIO TRA BABBO GRINCH E MAMMAGIULIA, SONO INNAMORATI!!

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