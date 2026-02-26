Pisc*** tre volte al giorno Sanremo Carlo Conti lo dice così | tutti a bocca aperta

Durante la conferenza stampa del Festival di Sanremo 2026, il conduttore ha condiviso una frase che ha sorpreso il pubblico presente all'Ariston, suscitando reazioni di stupore tra i presenti. La dichiarazione, pronunciata con tono diretto, ha attirato l’attenzione di tutti e ha aperto uno sguardo su un episodio che ha fatto discutere. La scena si è conclusa con un applauso spontaneo.

«Ti do una notizia bomba, però non la devi scrivere». Con questa battuta Carlo Conti apre la conferenza stampa all’Teatro Ariston dopo la seconda serata del Festival di Sanremo 2026. Il direttore artistico e conduttore sceglie l’ironia per stemperare il clima, mentre intorno si parla di ascolti in calo rispetto all’edizione precedente. Nonostante le critiche e i numeri inferiori al 2025, quando era già al timone della kermesse, l’umore del padrone di casa appare alto. Tra sorrisi e battute, Conti si mostra rilassato, quasi a voler ribadire che il Festival è prima di tutto spettacolo. Circondato dagli addetti stampa Rai e dai giornalisti in sala, il conduttore fiorentino gioca con le aspettative. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it © Thesocialpost.it - “Pisc*** tre volte al giorno”. Sanremo, Carlo Conti lo dice così: tutti a bocca aperta “La mia farfalla…”. Sanremo, Laura Pausini lo ha detto così: tutti a bocca apertaLaura Pausini è tra le grandi protagoniste della prima serata del Festival di Sanremo 2026. “L’ho fatto con gli esclusi”. Sanremo, Conti svela il gesto segreto: nessuno se lo aspettava, tutti a bocca apertaIl Festival di Sanremo si conferma, anno dopo anno, non solo come la massima kermesse musicale italiana, ma come un vero e proprio evento collettivo... Sanremo 2026, Carlo Conti annuncia i duetti della serata cover Discussioni sull' argomento Le 30 migliori sorgenti termali e piscine in Islanda; Silvia Sevignani: atleta e mamma... d’oro. Vince con in tribuna una mini tifosa speciale; Manca la piscina, Poccia: Pronti a dare un contributo all’Argentario in cambio di tariffe agevolate. Sanremo 2026, Carlo Conti ironizza: “Gli ascolti sono diminuiti e la colpa è del direttore artistico, lo share è aumentato e il merito non è del direttore artistico”. Irina Shayk: “La guerra in Ucraina No a commenti politici” di @IlContiAndrea @FQMagazineit x.com Carlo Conti spiazza tutti e rivela che nell'estate 2026 potrebbe tornare il Festival della canzone italiana con "Sanremo Estate" - facebook.com facebook