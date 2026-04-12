La polizia in festa Le storie di servizio che raccontano il valore della sicurezza

In una giornata dedicata alla celebrazione, le forze di polizia hanno organizzato una sfilata con rappresentanti di diversi gradi e unità. Le storie di servizio raccontano episodi in cui agenti sono intervenuti in situazioni di emergenza o hanno svolto attività di prevenzione. La manifestazione ha coinvolto anche momenti di incontro con la comunità, offrendo un’occasione per conoscere da vicino il lavoro quotidiano delle forze dell’ordine.

Una sfilata di nomi, gradi e storie di servizio che raccontano, meglio di qualsiasi statistica, il volto concreto della polizia sul territorio. Al teatro Petrarca la celebrazione del 174° anniversario ha messo al centro proprio loro: gli uomini e le donne in divisa premiati per la loro attività. A presiedere la cerimonia, in un clima di forte partecipazione, l’ispettore Ugo Bonelli, alla presenza del prefetto Carmine Di Nuzzo e del questore Cristiano Tatarelli. Tra gli encomi solenni, il riconoscimento è andato al commissario capo Davide Comito e all’ispettore Giuseppe Varano per un’indagine che ha portato all’arresto degli autori di una serie di furti nel comparto orafo e argentiero aretino.🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - La polizia in festa. Le storie di servizio che raccontano il valore della sicurezza San Giovanni Teatino premiata alla Festa regionale della polizia locale: riconoscimento agli agenti per il servizio durante la visita della VespucciA rappresentare San Giovanni Teatino erano presenti l’assessore Paolo Cacciagrano, il comandante della polizia locale Fabio Primiterra e gli agenti... Leggi anche: Festa della Polizia di Stato, il Questore: «La sicurezza si costruisce solo insieme» [MULTI SUB] Demon Child Xixi EP1-198