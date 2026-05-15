LIVE Giro d’Italia 2026 tappa di oggi in DIRETTA | fuga del mattino con ampio vantaggio Anche Milan fra i battistrada

Nella tappa di oggi del Giro d’Italia 2026, una fuga si è sviluppata già nelle prime battute, permettendo a un gruppo di corridori di allungare con un vantaggio considerevole sul resto del peloton. Tra i battistrada, anche un ciclista proveniente dalla squadra che ha conquistato il primo posto sul traguardo volante di Venafro, ottenendo i 12 punti disponibili. La corsa prosegue con gli sforzi dei principali favoriti e le strategie delle squadre che cercano di controllare la situazione.

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