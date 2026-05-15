LIVE Giro d’Italia 2026 tappa di oggi in DIRETTA | fuga del mattino con ampio vantaggio Anche Milan fra i battistrada
Nella tappa di oggi del Giro d’Italia 2026, una fuga si è sviluppata già nelle prime battute, permettendo a un gruppo di corridori di allungare con un vantaggio considerevole sul resto del peloton. Tra i battistrada, anche un ciclista proveniente dalla squadra che ha conquistato il primo posto sul traguardo volante di Venafro, ottenendo i 12 punti disponibili. La corsa prosegue con gli sforzi dei principali favoriti e le strategie delle squadre che cercano di controllare la situazione.
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA CLASSIFICA GENERALE DEL GIRO D’ITALIA 2026 13.31 Milan passa per primo sul traguardo volante di Venafro e si aggiudica i 12 punti in palio. L’azzurro accorcia così nella classifica della maglia ciclamino su Paul Magnier. 13.29 Le condizioni meteo sull’arrivo sembrano essere in miglioramento, almeno per quanto riguarda il vento. Dalle 15.00 infatti le raffiche dovrebbero sensibilmente rallentare sul Blockhaus, fattore importante per la sicurezza degli atleti e la possibilità di attacchi dei leader di classifica. Rimane invece il pericolo pioggia sulla salita finale. 13.26 Questa la composizione della fuga: Jonathan Milan (Lidl-Trek), Jardi Christiaan van der Lee (EF Education – EasyPost), Nickolas Zukowsky (Pinarello Q36. 🔗 Leggi su Oasport.it
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