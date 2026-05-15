L' Italposa Forlì fa visita al Rovigo nella penultima giornata di andata
Nell'ottava giornata del campionato di softball, l'Italposa Forlì si prepara a giocare in trasferta contro il Rovigo. La partita si svolgerà sul campo padovano, rappresentando l'ultima occasione di confronto prima della conclusione del girone d'andata. La squadra emiliana affronta questa sfida con l’obiettivo di ottenere un risultato positivo, mentre il Rovigo cerca di consolidare la propria posizione in classifica. La partita si svolgerà in una giornata di metà settimana, con l'inizio previsto nel pomeriggio.
L’Italposa Forlì affronta nell'ottava e penultima giornata del girone d'andata del campionato di softball la trasferta veneta sul diamante di Rovigo. Le rodigine, al secondo anno dal ritorno in Serie A1, occupano attualmente l’ottava posizione in classifica con 4 vittorie e 10 sconfitte, davanti. 🔗 Leggi su Forlitoday.it
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