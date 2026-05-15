A pochi giorni dall’inizio dell’Eurovision Song Contest 2026, un video di Sal Da Vinci sta attirando l’attenzione, superando le visualizzazioni di molti dei concorrenti ritenuti favoriti. La sua presenza ha sorpreso alcuni, considerando il suo ruolo nel panorama musicale italiano, e il video sta diventando rapidamente uno dei contenuti più condivisi tra gli appassionati della manifestazione. Nessuna dichiarazione ufficiale è stata rilasciata riguardo alle sue intenzioni di partecipare, ma il suo nome continua a circolare tra i possibili rappresentanti dell’Italia.

Quando sono passati pochi giorni dall’inizio dell’ Eurovision Song Contest 2026, Sal Da Vinci si presenta come il grande protagonista inatteso della competizione. Il suo brano “ Per sempre sì ” sta registrando numeri che definire impressionanti sarebbe riduttivo: oltre 36 milioni di ascolti complessivi sulle piattaforme streaming, un risultato che lo colloca nettamente al primo posto tra tutti i concorrenti in gara quest’anno. La canzone è riuscita a imporsi grazie a una combinazione di fattori che raramente si allineano così perfettamente, visto che da una parte c’è la forza del ritornello, orecchiabile e immediato, capace di restare impresso dopo un solo ascolto. 🔗 Leggi su Screenworld.it

© Screenworld.it - L’Italia all’Eurovision 2026 parte fortissimo: il video di Sal Da Vinci vola più dei favoriti

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Italy Eurovision 2026 (Second Rehearsal) - Sal Da Vinci “Per Sempre Si”

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