L’assenza di un’istruzione adeguata all’interno delle carceri rappresenta una problematica ancora irrisolta. In molte strutture, le opportunità di formazione sono limitate o inesistenti, lasciando i detenuti senza strumenti utili per il reinserimento sociale e lavorativo. Questa mancanza di programmi educativi contribuisce a rafforzare le differenze sociali e a perpetuare il ciclo di reclusione. La questione è stata sollevata da diverse associazioni che monitorano le condizioni delle persone ristrette, evidenziando come il sistema carcerario spesso rifletta e rinforzi le disuguaglianze della società.

Firenze, 15 maggio 2026 – “Il carcere non è uno spazio neutro. Raccoglie le disuguaglianze che la società produce e spesso ignora”, dice Antigone. "Per questo investire nella formazione in carcere è fondamentale. Dai corsi di alfabetizzazione per chi non ha strumenti di base, fino all’accesso all’università, passando per scuola dell’obbligo e formazione professionale: garantire istruzione significa creare opportunità reali, ridurre esclusione e costruire percorsi di reinserimento". 🔗 Leggi su Lanazione.it

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L'istruzione che manca in carcere

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