Stasera in tv andrà in onda il finale della serie “Le libere donne”, che negli ultimi mesi ha riscosso grandi consensi sul pubblico di Rai 1. Nel frattempo, a Maggiano si è tenuto un ballo in maschera, durante il quale sono state consegnate delle comunicazioni di natura ufficiale. La settimana precedente, la serie aveva raggiunto risultati significativi in termini di ascolti.

Settimana dopo settimana, Le libere donne ha conquistato il pubblico di Rai 1 confermandosi uno dei grandi successi della stagione televisiva. E ora non ci resta che goderci il gran finale. Coprodotta da Rai Fiction ed Endemol Shine Italy, liberamente ispirata al romanzo Le libere donne di Magliano di Mario Tobino e diretta da Michele Soavi, la serie racconta la storia dello psichiatra e scrittore viareggino nel manicomio femminile di Maggiano, nei pressi di Lucca, durante gli anni più bui della Seconda Guerra Mondiale. Ambientata nel 1943, Le libere donne intreccia la difesa della dignità delle pazienti con la ferocia del regime fascista e l’orrore dell’occupazione nazista, sullo sfondo di una storia d’amore impossibile e di scelte che costeranno care a tutti. 🔗 Leggi su Amica.it

© Amica.it - Al ballo in maschera di Maggiano arriva l'ultimatum nazista: stasera in tv il finale della serie Le libere donne con Lino Guanciale

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