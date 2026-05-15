L’ex presidente del Monza ricordato in parlamento

In parlamento è stato ricordato Nicola Colombo, ex presidente del Monza calcio. L’imprenditore brianzolo si è spento alla vigilia del suo 58esimo compleanno, dopo aver combattuto una lunga malattia. Colombo è stato ricordato come figura importante nel mondo sportivo e imprenditoriale locale. La sua scomparsa ha suscitato reazioni tra i rappresentanti delle istituzioni e della comunità sportiva. La sua presenza nel calcio e nel tessuto economico della zona è stata riconosciuta durante il tributo ufficiale.

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“Alla vigilia del suo 58esimo compleanno si è spento dopo una lunga malattia, Nicola Colombo, imprenditore brianzolo e indimenticabile presidente del Monza calcio”. Inizia con queste parole il discorso di Fabrizio Sala, parlamentare di Forza Italia, che alla camera dei deputati ha voluto. 🔗 Leggi su Monzatoday.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento I ritardi del metrò in Parlamento: "Monza non può perdere il treno"La partita per il prolungamento della metropolitana M5 da Milano a Monza arriva a Roma. È morto l'ex Presidente del Monza Nicola Colombo #8maggio x.com [Schira] L'AC Milan (ha già incontrato gli agenti 2 settimane fa), il Brentford e il Nottingham Forest sono interessati al difensore centrale del Lecce Tiago Gabriel. Il Lecce chiede 30 milioni per venderlo e ha rifiutato un'offerta del Brentford (17 milioni + 3 milioni c reddit L’ex presidente del Monza è morto a 57 anni. Il club giocherà con il lutto al braccio: decisivo nel rilancio dopo il fallimento del 2015.È morto Nicola Colombo, ex presidente del Monza e protagonista della rinascita biancorossa dopo il fallimento del 2015. Aveva 57 anni. monza-news.it Addio a Nicola Colombo, il presidente che salvò il Monza dal fallimentoAC Monza ha annunciato nella giornata di oggi la scomparsa dell’ex presidente, imprenditore brianzolo e figura chiave della storia recente della società ... mbnews.it