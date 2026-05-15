L’ex presidente del Monza ricordato in parlamento
In parlamento è stato ricordato Nicola Colombo, ex presidente del Monza calcio. L’imprenditore brianzolo si è spento alla vigilia del suo 58esimo compleanno, dopo aver combattuto una lunga malattia. Colombo è stato ricordato come figura importante nel mondo sportivo e imprenditoriale locale. La sua scomparsa ha suscitato reazioni tra i rappresentanti delle istituzioni e della comunità sportiva. La sua presenza nel calcio e nel tessuto economico della zona è stata riconosciuta durante il tributo ufficiale.
“Alla vigilia del suo 58esimo compleanno si è spento dopo una lunga malattia, Nicola Colombo, imprenditore brianzolo e indimenticabile presidente del Monza calcio”. Inizia con queste parole il discorso di Fabrizio Sala, parlamentare di Forza Italia, che alla camera dei deputati ha voluto. 🔗 Leggi su Monzatoday.it
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