Il ministro della giustizia ha ricevuto critiche da un ex giudice, che ha accusato il ministro di voler terminare i processi dopo due assoluzioni. La discussione riguarda la proposta di chiudere le cause giudiziarie più rapidamente, con l’obiettivo di evitare lunghe controversie legali. La posizione del ministro è stata messa in discussione, mentre le toghe di colore rosso si sono schierate con lui, sostenendo la necessità di riforme per ridurre i tempi dei processi. La vicenda coinvolge diverse opinioni sul funzionamento della giustizia italiana.

Il ministro attaccato dall’ex giudice Giancarlo Caselli perché vorrebbe che dopo due assoluzioni finisse il processo. Ma Md condivide lo sconcerto: «Oggi impugnazioni più limitate». Se ci fosse un indice di Borsa anche per la barbarie giuridica saremmo in piena bolla. Sarà l’effetto del referendum sulla giustizia, o il ritorno in tv dei grandi gialli irrisolti, ma ormai c’è anche una discreta gara alla forca. L’ultimo episodio ha per vittima Carlo Nordio, che mercoledì ha osato dire, da «semplice uomo di legge», che è sconcertato dalla vicenda processuale di Alberto Stasi e che forse sarebbe il caso, alla seconda assoluzione, di chiuderla lì con i processi. 🔗 Leggi su Laverita.info

© Laverita.info - Le toghe rosse d’accordo con Nordio

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