Le rubano la bici da 6 mila euro in vacanza | ritrovata nelle mani di due giovani

Una turista austriaca di 48 anni aveva pianificato una vacanza tranquilla sulla costa friulana, ma il suo soggiorno è stato interrotto da un furto. La donna aveva lasciato la sua bicicletta, del valore di 6 mila euro, incustodita, e al suo ritorno non l’ha più trovata. Dopo alcune ore, gli agenti hanno rintracciato la bicicletta e l’hanno restituita ai proprietari. Due giovani sono stati fermati e sono ora al centro di un’indagine per furto.

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Quella che doveva essere una spensierata vacanza sul litorale friulano rischiava di trasformarsi in un pessimo ricordo per una turista austriaca di 48 anni. La donna, vittima di un furto mirato, si era vista sottrarre la propria bicicletta: un mezzo professionale del valore di circa 6mila euro. 🔗 Leggi su Udinetoday.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Verona, furto in Piazza Bra: svanite due bici da 20 mila euro? Punti chiave Come hanno fatto i ladri a colpire nel cuore di Piazza Bra? Chi sono gli atleti che hanno trasformato la vittoria in denuncia? Quali... Spaccano la catena e rubano la bici elettrica, Piero: Ho una figlia disabile. La uso per lavorare x.com Rubano bici, presi i ragazziniI Carabinieri di Costa di Rovigo hanno deferito in stato di libertà alla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni di Venezia due giovani, in ipotesi accusatoria, per il reato di ... polesine24.it Vi rubano la bici? Cercatela su facebook. Furti e sospetti, il gruppo è già un mustChi subisce il furto se ha fotografato la propria bicicletta prima del fattaccio o possiede il numero di matricola, ha la possibilità di caricare immediatamente la foto sul social network e chiedere ... affaritaliani.it