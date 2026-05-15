Le migliori serie TV Netflix da guardare questo weekend

Se stai cercando cosa guardare su Netflix questo weekend di metà maggio, ecco alcune opzioni tra le nuove uscite e i grandi ritorni di serie molto apprezzate. La piattaforma offre una vasta scelta di titoli, dai nuovi episodi alle serie che hanno già conquistato il pubblico in passato. Con questa selezione, potrai scegliere tra generi diversi senza dover cercare troppo, assicurandoti di trovare qualcosa che faccia al caso tuo per trascorrere il tempo davanti allo schermo.

Se non sapete cosa guardare su Netflix questo weekend di metà maggio vi aiutiamo noi perché sulla piattaforma di streaming ci sono tante nuove serie da scoprire e anche grandi ritorni di serie amatissime. Questo weekend, infatti, torna su Netflix “Berlino”, la serie spin-off che amplia l'universo. 🔗 Leggi su Today.it

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