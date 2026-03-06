Sette film e tre serie tv da guardare su Prime Video questo weekend 6-8 marzo

Su Prime Video questo weekend sono disponibili sette film e tre serie televisive, tra cui le ultime uscite e alcuni titoli in scadenza. Tra le novità ci sono la serie sudcoreana Siren's Kiss, il nuovo episodio di Alex Cross 2 e l'intera stagione di Young Sherlock. La selezione offre opzioni per diversi gusti, con contenuti che spaziano tra generi e provenienze.

Le trame, i link e le date di uscita e scadenza dei nostri suggerimenti streaming: da non perdere Now You See Me 3, il nuovo episodio di Alex Cross 2 e la serie mistery Young Sherlock Questo weekend su Prime Video ce n'è per tutti i gusti, tra ultime uscite e titoli in scadenza. Per le novità segnaliamo la serie sudcoreana Siren's Kiss, il nuovo episodio di Alex Cross 2 e la stagione completa di Young Sherlock. Per chi preferisce un film, in uscita ci sono il fanta-horror Osiris, la commedia Material Love e anche Now You See Me 3. Oltre, naturalmente, ai contenuti in scadenza. A voi la scelta e buon weekend! L’investigatore Cha Woo-seok (Wi Hajun) riceve una strana telefonata da un’informatrice che sostiene di avere le prove di un omicidio legato a un caso di frode. 🔗 Leggi su Today.it

Sette film e due serie tv da vedere su Prime Video in questo weekend pre-natalizioPer molti questo weekend segna l'inizio delle feste di Natale, altri invece continueranno a lavorare senza sosta: per tutti, ecco i nostri consigli...

Sette film e cinque serie tv da vedere su Prime Video questo weekend (23-25 gennaio)Se non sapete cosa guardare questo weekend su Prime Video è probabilmente perché c'è l'imbarazzo della scelta.

3 THRILLER IMPERDIBILI da recuperare su Prime Video

Tutto quello che riguarda Prime Video.

Temi più discussi: 15 nuovi film e serie tv Prime Video da vedere a Marzo 2026; 30 serie tv da guardare su Prime Video – Le novità di marzo 2026; Le più belle serie tv da vedere su Amazon Prime Video: catalogo aggiornato; Otto film e tre serie tv da vedere su Prime Video questa settimana (2 - 8 marzo).

Prime Video, tutti i film e le serie di marzo 2026Prime Video ha reso note le novità di marzo 2026 che arriveranno in piattaforma. Young Sherlock (4 marzo) Con protagonista Hero Fiennes Tiffin (After) nei ... ciakmagazine.it

Prime Video: tutti i film e le serie TV in arrivo a marzo 2026Serie Prime Original. L’investigatore Cha Woo-seok (Wi Hajun) riceve una strana telefonata da un’informatrice che sostiene di avere le prove di un omicidio legato a un caso di frode. Prima di poter ri ... hdblog.it

La stagione 5 di The Boys è in arrivo l'8 aprile 2026 su Prime Video. Il trailer finale svela il piano definitivo di Butcher e il dominio di Patriota. - facebook.com facebook