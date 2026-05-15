Le ex aree militari diventeranno abitazioni per i sanitari che non trovano casa

In alcune zone che un tempo ospitavano basi militari, si sta pianificando di realizzare nuove abitazioni destinate ai operatori sanitari che incontrano difficoltà nel trovare un alloggio. Gli edifici, attualmente dismessi o in disuso, saranno riqualificati e adattati a uso abitativo, con l’obiettivo di creare nuove soluzioni abitative a basso costo. Questa operazione prevede un investimento pubblico volto a recuperare e riutilizzare strutture esistenti, favorendo così l’edilizia sociale e il sostegno alle categorie in difficoltà.

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Investire nelle ex militari e demaniali per trasformarle in abitazioni per i sanitari che non riescono a trovare casa e, più in generale, convertendole in nuova edilizia sociale. È questo il piano annunciato dal sindaco Matteo Lepore all’apertura del Festival della Scienza medica, inaugurato. 🔗 Leggi su Bolognatoday.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Sigonella e non solo, dove si trovano le principali basi militari Usa in ItaliaI presidi militari di Washington nel nostro Paese tornano sotto i riflettori dopo la decisione del governo Meloni di non concedere la struttura... 14 maggio 2026, Ucraina MENDEL CONTRO ZELENSKY: È UN FALLIMENTO L'ex addetta stampa #Yulia_Mendel attacca duramente #Volodymyr_Zelensky su #X, accusandolo di totale ipocrisia e mancanza di responsabilità per il fallimento dei negoziati e p x.com Aree militari, Franciosi: Montagna, Falcomatà e Cadimare, ultimi accordi utili li fece il centrosinistraL'attacco della presidentessa provinciale di Italia Viva: Non si capisce cosa manchi a questa amministrazione di centrodestra per interloquire con il Ministro della Difesa, passaggio sempre cruciale, ... msn.com Stop leggi regionali in aree militari, c.sinistra sardo insorgeIn Sardegna scatta un nuovo allarme per la presenza di basi e poligoni militari, lo suona la Regione, con l'assessore degli Enti locali e Urbanistica Francesco Spanedda, che si scaglia contro la ... ansa.it