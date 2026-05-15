Le ex aree militari diventeranno abitazioni per i sanitari che non trovano casa
In alcune zone che un tempo ospitavano basi militari, si sta pianificando di realizzare nuove abitazioni destinate ai operatori sanitari che incontrano difficoltà nel trovare un alloggio. Gli edifici, attualmente dismessi o in disuso, saranno riqualificati e adattati a uso abitativo, con l’obiettivo di creare nuove soluzioni abitative a basso costo. Questa operazione prevede un investimento pubblico volto a recuperare e riutilizzare strutture esistenti, favorendo così l’edilizia sociale e il sostegno alle categorie in difficoltà.
Investire nelle ex militari e demaniali per trasformarle in abitazioni per i sanitari che non riescono a trovare casa e, più in generale, convertendole in nuova edilizia sociale. È questo il piano annunciato dal sindaco Matteo Lepore all’apertura del Festival della Scienza medica, inaugurato. 🔗 Leggi su Bolognatoday.it
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