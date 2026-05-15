Lazio le ultime verso la Roma | torna Rovella In avanti spazio a Cancellieri e Dia

Nel Lazio, si avvicina l’ultima partita della stagione e la Roma si prepara con alcune novità. Rovella, che non giocava da tempo, torna a disposizione e potrebbe scendere in campo. In attacco, Cancellieri e Dia sono favoriti per una maglia da titolare, mentre l’ex Salernitana compete con Maldini per un ruolo da prima scelta. Restano da verificare alcuni aspetti relativi alle condizioni dei giocatori e alle decisioni dell’allenatore.

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