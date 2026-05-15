Lazio le ultime verso la Roma | torna Rovella In avanti spazio a Cancellieri e Dia
Nel Lazio, si avvicina l’ultima partita della stagione e la Roma si prepara con alcune novità. Rovella, che non giocava da tempo, torna a disposizione e potrebbe scendere in campo. In attacco, Cancellieri e Dia sono favoriti per una maglia da titolare, mentre l’ex Salernitana compete con Maldini per un ruolo da prima scelta. Restano da verificare alcuni aspetti relativi alle condizioni dei giocatori e alle decisioni dell’allenatore.
Oggi pomeriggio la Lazio riprenderà gli allenamenti a Formello. Ieri giornata di riposo per la squadra di Sarri dopo la finale di Coppa Italia di mercoledì sera. Da verificare le condizioni di Patric e Zaccagni, acciaccati al termine della gara contro l’Inter. Domenica nel derby, mancherà Romagnoli causa squalifica dopo l’espulsione di sabato scorso. Da oggi partiranno le valutazioni sulla formazione da opporre alla Roma. Sarri potrebbe procedere con una sorta di turnover, necessario per far rifiatare qualcuno visto anche che il derby sarà ora più ravvicinato. In difesa, tornerà Provstgaard dal via (al posto di Romagnoli). Al fianco di Gila, che ha concluso la finale con l’Inter con qualche fastidio ma appare recuperabile. 🔗 Leggi su Gazzetta.it
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