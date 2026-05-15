Lavori a Garibaldi | treni cancellati e cambio orari tutte le linee coinvolte

A partire dal 18 maggio e fino al 20 giugno 2026, i viaggiatori delle ferrovie lombarde dovranno affrontare modifiche e cancellazioni di treni a causa di lavori di potenziamento dell'infrastruttura presso la stazione di Milano Porta Garibaldi. L'intervento interesserà tutte le linee che transitano dalla stazione, con variazioni negli orari e alcune corse sospese. La modifica del servizio è prevista per un periodo di poco più di un mese, coinvolgendo quindi un'ampia fetta di utenti.

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Disagi in vista per i viaggiatori ferroviari in Lombardia. Per poco più di un mese, dal 18 maggio al 20 giugno 2026, sono previsti lavori di potenziamento dell'infrastruttura presso la stazione di Milano Porta Garibaldi. Questo avrà conseguenze su quattro linee ferroviarie: la S11 Milano - Como. 🔗 Leggi su Milanotoday.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Novara, lavori in stazione: treni cancellati su alcune linee domenica 15 marzoModifiche alla circolazione su alcune tratte in partenza o transito dalla stazione novarese. Treni, una settimana di lavori sulla linea Venezia-Trieste dal 19 al 24 maggio. Tutte le modificheOltre venti cantieri in contemporanea in una settimana di lavori, via al potenziamento infrastrutturale e tecnologico della linea ferroviaria Venezia-Portogruaro-Trieste. Un'operazione ... ilgazzettino.it Trieste-Venezia, lavori e treni ridotti per sei giorniDal 19 al 24 maggio interventi sulla linea: cancellazioni per Regionali e Intercity, Frecce con possibili ritardi fino a un’ora. nordest24.it