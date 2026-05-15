L' Aves festeggia 75 anni | Nel cielo ci sarà sempre un basco azzurro a proteggerci | VIDEO e FOTO

L'Aves celebra i suoi 75 anni con una cerimonia a piazza San Lorenzo, in cui si è rafforzato il legame tra l'aviazione dell'esercito e la città di Viterbo. Alla manifestazione hanno partecipato militari, rappresentanti delle istituzioni e famiglie dei soldati. Durante l’evento, un passaggio aereo ha attraversato il cielo della zona, accompagnando le celebrazioni. Sono stati diffusi foto e video dell’evento, che ha visto la presenza di numerosi spettatori e appassionati.

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