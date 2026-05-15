L' Aves festeggia 75 anni | Nel cielo ci sarà sempre un basco azzurro a proteggerci | VIDEO e FOTO

Da viterbotoday.it 15 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

L'Aves celebra i suoi 75 anni con una cerimonia a piazza San Lorenzo, in cui si è rafforzato il legame tra l'aviazione dell'esercito e la città di Viterbo. Alla manifestazione hanno partecipato militari, rappresentanti delle istituzioni e famiglie dei soldati. Durante l’evento, un passaggio aereo ha attraversato il cielo della zona, accompagnando le celebrazioni. Sono stati diffusi foto e video dell’evento, che ha visto la presenza di numerosi spettatori e appassionati.

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A piazza San Lorenzo sancito il legame tra l'Aves e la città di Viterbo. La cerimonia del 75esimo anniversario della costituzione dell'Aviazione dell'esercito si è svolta alla presenza dei militari, delle istituzioni, delle famiglie dei soldati, con lo scenografico passaggio sopra il cielo del. 🔗 Leggi su Viterbotoday.it

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DEFNECLK NASIL YAPILIR! ÖLÜMCÜL TUZAKLARDAN METAL DEDEKTÖRE KADAR HER EY VAR!

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