L' Aves festeggia 75 anni | Nel cielo ci sarà sempre un basco azzurro a proteggerci | VIDEO e FOTO
L'Aves celebra i suoi 75 anni con una cerimonia a piazza San Lorenzo, in cui si è rafforzato il legame tra l'aviazione dell'esercito e la città di Viterbo. Alla manifestazione hanno partecipato militari, rappresentanti delle istituzioni e famiglie dei soldati. Durante l’evento, un passaggio aereo ha attraversato il cielo della zona, accompagnando le celebrazioni. Sono stati diffusi foto e video dell’evento, che ha visto la presenza di numerosi spettatori e appassionati.
A piazza San Lorenzo sancito il legame tra l'Aves e la città di Viterbo. La cerimonia del 75esimo anniversario della costituzione dell'Aviazione dell'esercito si è svolta alla presenza dei militari, delle istituzioni, delle famiglie dei soldati, con lo scenografico passaggio sopra il cielo del. 🔗 Leggi su Viterbotoday.it
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