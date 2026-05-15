Un'auto che ha interpretato il personaggio di una serie televisiva famosa si trova attualmente ferma in un museo di Chicago, dopo aver sfrecciato per le strade di New York. La vettura, conosciuta come KITT, è stata protagonista di molte scene di azione e si caratterizza per il suo aspetto futuristico. Dopo anni di utilizzo sul set, ora è esposta in una struttura dedicata ai veicoli legati al cinema e alla televisione, lontana dalle strade che un tempo percorreva.

Il Volo Museum, struttura dell’Illinois che espone diversi veicoli collegati al cinema e alla cultura pop americana, ha ricevuto dalla Città di New York una multa per eccesso di velocità attribuita a una Pontiac Trans Am nera identica a KITT, la celebre auto della serie televisiva ‘Knight Rider’, nota in Italia come ‘Supercar’. In effetti il museo, che si trova vicino a Chicago, ospita anche una replica di KITT, ma il modello in questione è fermo da anni. 50 dollari per eccesso di velocità. Anche se la vicenda appare surreale, la sanzione da 50 dollari è verissima ed è stata inflitta lo scorso 22 aprile a un veicolo che viaggiava a 36 miglia orarie (59 kmh) in una zona di Brooklyn con limite di 25 (40 kmh). 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - L’auto KITT di ‘Supercar’ sfreccia per New York, ma è ferma da anni in un museo di Chicago

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