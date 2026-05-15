La vicina li vede Quattro ladri colti sul fatto

Mercoledì mattina a Moscazzano si è verificato un tentativo di furto in una casa del paese. Quattro uomini di nazionalità sudamericana sono stati notati dai vicini mentre cercavano di entrare nell’abitazione. La vicenda si è svolta nel corso della mattinata e ha attirato l’attenzione della comunità locale, che ha subito avvisato le forze dell’ordine. Sul posto sono intervenuti agenti di polizia per verificare quanto accaduto e gestire la situazione.

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Mattinata molto movimentata, quella di mercoledì, nel paese di Moscazzano, dove quattro ladri sudamericani sono stati visti dai vicini entrare in un’abitazione per compiere un furto. Gli abitanti hanno avvertito i carabinieri che, intervenuti in forze, li hanno arrestati. Ma non è stata un’operazione semplice. Tutto ha avuto inizio quando una donna ha visto degli sconosciuti nella casa di un vicino. Ha avvertito i carabinieri che sono arrivati in forze. I quattro sono saliti su una monovolume per tentare la fuga, ma l’arrivo dei militari ha disturbato il piano: tre di loro sono scappati a piedi per le strade del paese ma due sono stati subito intercettati e catturati, mentre un terzo è stato bloccato vicino ai campi. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - La vicina li vede. Quattro ladri colti sul fatto ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video I realized that the CEO deeply loved me, cherished him, and was pampered #cdrama Sullo stesso argomento Leggi anche: I ladri tentano il "colpo di Pasqua" in tabaccheria, ma vengono colti sul fatto Sono sopra al tetto e noto l'arrivo di cinesi alla casa vicina Ecco, l'auto standard del cinese che parla poco tedesco, italiano, francese Non li vedo con le inpronunciabili quattro ruote che parlano la loro lingua. A noi, che non parliamo la loro lingua, le inpron x.com La vicina li vede. Quattro ladri colti sul fattoMattinata molto movimentata, quella di mercoledì, nel paese di Moscazzano, dove quattro ladri sudamericani sono stati visti dai vicini entrare in un’abitazione per compiere un furto. Gli abitanti ... ilgiorno.it Ho curato il gatto di una vicina per dieci giorni mentre lei era in Irlanda e Inghilterra. reddit