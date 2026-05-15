La Serie A si prepara alla prossima stagione con alcune novità. La squadra allenata da Stroppa ha ottenuto la promozione e si trova a pianificare le strategie per il campionato. Nel frattempo, la proprietà americana ha deciso di coinvolgere nuovi investitori, mentre lo stadio di proprietà sta per essere completato. Un progetto di circa 100 milioni di euro mira a migliorare le strutture e le infrastrutture del club, che punta a rafforzarsi nel massimo campionato italiano.

La prima presidente donna della storia del club, una raccolta fondi da 100 milioni di euro, il progetto stadio: sono giorni febbrili in Laguna. Mentre la squadra festeggiava il ritorno in Serie A, proprietà e dirigenza pianificavano il futuro, con un obiettivo ben chiaro: consolidare il Venezia nel massimo campionato e portarlo, un giorno, in Europa. Finora l’era americana, pur mostrando idee brillanti sul piano del marketing, ha dovuto fare i conti con l’accesa competitività del calcio europeo e con un sistema ignoto alle franchigie d’Oltreoceano: il saliscendi di categoria, con la conseguente incertezza programmatica. Da quando, nel... 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - La Serie A, lo stadio nuovo e 100 milioni per volare: dentro il progetto Venezia

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